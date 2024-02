Sanremo: il Pat sul patrimonio arboreo dei giardini Regina Elena "Importante l'appoggio delle associazioni"

“Abbiamo riscontrato l'appoggio e la solidarietà delle altre realtà locali ed aver così rivelato all'amministrazione che l'interesse e l'attaccamento verso il patrimonio arboreo storico di Sanremo è diffuso e condiviso in modo trasversale dai più parti. E’ sotto gli occhi di tutti il grave depauperamento del paesaggio mediterraneo a seguito di repentini abbattimenti di massa, ai danni soprattutto di pini storici, platani, eucalipti cedri e abeti”.

Interviene in questo modo il comitato Pat di Sanremo, che lotta contro l’abbattimento di alcune piante ai giardini Regina Elena. “Per questo – prosegue - torniamo a chiedere con ancora più forza e determinazione una revisione del progetto ad oggi già appaltato, infatti siamo ancora in attesa di ricevere un riscontro dal Sindaco e l'impegno concreto da parte dell'amministrazione a coinvolgerci nelle scelte riguardanti la prosecuzione dell'iter. Ricordiamo che l'area non solo è sottoposta a vincolo paesaggistico, ma è anche un luogo identitario di Sanremo e che, insieme al colle della Madonna della Guardia, rappresenta un'emergenza del panorama immediatamente riconoscibile portatrice di valori testimoniali. Come lo era l'alberata di via Nino Bixio, oggi menomata, snaturata e rimpiazzata maldestramente con alberi di oleandro, anch'essi tipici degli autogrill”.