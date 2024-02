Mezza di Genova: la Family Run 2024 passerà sulla Sopraelevata

Manca sempre meno alla Mezza Maratona di Genova, il grande evento sportivo, giunto al ventesimo anno di attività, che si terrà domenica 14 aprile, nell'ambito di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”.

Tre le declinazioni dell'evento: la Mezza maratona, di 21 km, la Corrigenova di 13 km e la Family Run di 4 km.

Grande novità dell’edizione 2024, grazie all’intervento dell’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, la Family Run avrà una parte del percorso sulla Sopraelevata cittadina, per la prima volta nella storia della manifestazione.

“Come promesso durante le premiazioni della passata edizione e in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, quest’anno anche la Family Run percorrerà un tratto della Sopraelevata - afferma l'assessore Bianchi - Il modo migliore per celebrare anche l’importante traguardo delle 20 edizioni che taglierà quest’anno la ‘Mezza di Genova’. Un appuntamento diventato oramai immancabile nel calendario sportivo della nostra città e che, da sempre, ha saputo coniugare e promuovere quei valori di inclusione e integrazione che lo sport veicola e che, come Capitale Europea dello Sport, vogliamo continuare a diffondere”.

Per l'evento del prossimo 14 aprile gli organizzatori si aspettano un'affluenza importante, di circa diecimila persone a correre le tre gare.

Nell'edizione dello scorso anno avevano preso parte agli eventi cinquemila persone. Nel corso degli ultimi dieci anni, l'evento ha avuto un incremento complessivo, in termini di adesioni, del 577%.

INFO UTILI

E' possibile iscriversi fino al 10 aprile 2024, reperendo tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento, www.lamezzadigenova.it