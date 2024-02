Sanremo 2024: la tanto attesa finale ha soddisfatto le aspettative

Apre per l’ultima volta le porte della 74edizione del Festival di Sanremo Amadeus, in co-conduzione Fiorello, insieme ci portano in una serata giocosa, con un’ultimo saluto romantico.

Per l’ultima serata troviamo due modalità di voto, la prima affidata esclusivamente al televoto per la classifica dei top five. E la seconda, azzerati tutti i voti, con la riapertura delle classifiche, attraverso il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%).

La top five vede al quinto posto Irama con “Tu no”, al quarto Ghali con “Casa mia”, al terzo Annalisa con “Sinceramente”, al secondo Geolier con “I p’ me, tu p’te”, mentre si aggiudica il primo posto Angelina con “La noia”.

La proclamazione del vincitore della 74edizione del festival di Sanremo vede trionfare dopo ben dieci anni una donna, Angelina Mango. Una ragazza giovanissima, 22 anni, ma che può già contare una lunga gavetta e tante esperienze tra cui il passaggio da Amici. Un trionfo di giovinezza, sensibilità e simpatia, e perché no un messaggio per tutti noi, che non sempre attraversiamo periodi facili.

Già nella top five, ”La noia" di Angelina Mango, si prospetta come una futura hit, narrando lo stato apatico comune tra i giovani della sua età. Un brano che esplora la perdita di entusiasmo nei momenti spensierati, ma anche la capacità di ritrovare il sorriso rapidamente.

In conclusione questa edizione c’ha regalato un tripudio di emozioni e una vittoria memorabile, affiancata da argomenti profondi e sensibili, oltre che da riflessioni al contempo dolorose ma significative per la crescita.

Articolo scritto dall’Istituto Ruffini Aicardi, Socio-Sanitario, classe 4 AS.

Lara Palomino Francesca, Travasino Alice, Dirienzo Lamia, Lanteri Christian, Gjataj Alessia, Angelus Denisa, Sannino Greta.