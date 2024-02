Terza serata del Festival: viaggio nei ricordi

La terza serata si è aperta col trionfo delle voci del coro Fondazione Arena di Verona, che ha annunciato il suo più grande evento che si terrà all'arena di Verona il 7 Giugno.

Come co-conduttrice della serata ha fatto la sua entrata in scena Teresa Mannino, comica e attrice italiana, che con il suo humor ha fatto sorridere il pubblico in sala e a casa.

Fa il suo ritorno in scena Eros Ramazzotti che ha ricordato i vecchi tempi cantando per noi "Terra Promessa", a 40 anni dalla sua uscita.

Si è poi passato il microfono a Paolo Jannacci e Stefano Massini, che hanno cantanto in onore degli operai morti sul lavoro.

In piazza Colombo sul Sukuzi stage si sono esibite Paola e Chiara con il singolo portato l'anno scorso in gara, come segno di ritorno sulla scena musicale.

L'attrice Sabrina Ferilli ha avuto modo di salire sul palco per presentare la sua nuova serie intitolata "Gloria", in onda sulla Rai.

Un'ondata di stupore alla vista di Gianni Morandi, che con grande sorpresa ci ha deliziato con il brano "C'era un ragazzo...", per poi tornare a tarda notte con il suo singolo "Apri tutte le porte".

Si è poi arrivati al momento più atteso della serata: l'arrivo di Russel Crowe e la sua esibizione con la band del brano "Let the light shine".

Sul palco della crociera Costa Smeralda si è esibito Bresh cantando "Guasto d'amore", il suo più grande successo.

Con il monologo sul valore della cultura di Edoardo Leo e la sua presentazione della nuova fiction Rai "Il Clandestino", si è conclusa la serie di ospiti della terza serata.

Se nella seconda serata ci si era un po' lasciati andare con John Travolta, questa sera non è stato lo stesso con Russel Crowe.

Un attore diventato famoso grazie al grande successo cinematografico del film "il Gladiatore". Che privilegio è stato ascoltare direttamente dal palco di Sanremo e in italiano, la sua frase più iconica di questo celebre film: "Al mio segnale, scatenate l'inferno"!

Che dire...in questo terzo appuntamento con il Festival c'è stato un salto di qualità!

Redatto dagli studenti dell'istituto Tecnico Turismo Ruffini Aicardi Di Valle Armea

Articolo scritto da: Aurora Colonna, Aurora Kadrimi, Alice Morlacchetti.