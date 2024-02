Festivaldi Sanremo: terza serata all'insegna del black and white

Eccoci di nuovo qui sul divano a guardare il festival di Sanremo.

La formula è la stessa della sera precedente : cantanti che presentano cantanti.

Abbiamo riascoltato le quindici canzoni in gara.

I colori predominanti sono il bianco e il nero, con sprazzi di rosa ed oro, e vari luccichii. La nostra personale classifica vede al primo posto sul podio Ghali con “Casa mia”, lui bellissimo nel suo total black ravvivato da una giacca piena di colore e luce.

Al secondo posto Angelina Mango, niente affatto “noiosa”, con “La noia”, un pezzo tutto da ballare. Al terzo posto Rose Villain e i suoi capelli blu con “Click boom”. La presenza di Teresa Mannino, “co-conduttrice” di Amadeus, che con la sua comicità ci ha fatto sorridere già a partire dal suo ingresso , ha vinto sul sonno.

Dal nostro punto di vista, “di non addetti ai lavori, al di fuori del circo mediatico”, non abbiamo apprezzato il momento in cui Amadeus ha voluto “giustificarsi” riguardo l’esibizione di John Travolta, della sera precedente.

Grandi aspettative per la serata delle cover!!!

Redatto dagli studenti dell'Istituto Tecnico Turismo Di Valle Armea

Martina Amara, Alice Ameglio, Gaia Angulo, Beatrice Belli, Luna D'alessandro, Nicole Di Michele, Diana Gradinaru, Rachele Scardigno