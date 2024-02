Festival seconda serata: un'altalena tra spensieratezza e riflessione

La seconda serata del Festival si è aperta in modo innovativo: Ruggiero del Vecchio, il nonno di Rai 2, ha rubato la scena ad Amadeus!

Dopo essere tornato al suo ruolo di conduttore, “Ama” ha accolto sul palco di Sanremo Giovanni Malagò, il Presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, accompagnato dal giovane Federico Barra che ha avuto modo di presentare il lavoro svolto dai ragazzi dell'istituto Comprensivo di Taverna.

Pieno di emozioni è stato il monologo del Maestro Giovanni Allevi, che con le sue parole non solo ha espresso il suo dolore ma è riuscito a liberarsene insieme agli spettatori, condividendo quel macigno che teneva sulle spalle.

Un tocco di allegria è stato trasmesso dall'esibizione di Rosa Chemical sul Suzuki stage di piazza Colombo, che ci ha deliziato con l’inedito portato al Festival 2023.

Si è poi passato ad un altro ospite, conosciuto dal mondo intero e di fama internazionale: John Travolta.

Il collegamento con la Costa Smeralda ha visto come protagonista Bob Sincler, che con la sua musica ha fatto ballare tutto il pubblico.

Molto atteso il momento dedicato al cast di Mare Fuori, con un monologo sul tema dell'amore e del possesso.

Per concludere la serie di ospiti è stato invitato Leo Gassman che ha cantanto "Tutto il resto è noia" in omaggio a Franco Califano.

La serata è stata ricca di incontri ed emozioni contrastanti!

Se la maggior parte degli ospiti è stata ben presentata, non si può dire proprio lo stesso per John Travolta che, se pur in modo simpatico, non è stato valorizzato al punto giusto, considerando la sua fama internazionale e le sue doti di attore.

Se talvolta è bene scherzare e portare un po' di allegria, altre volte sarebbe meglio trovare un equilibrio. Non ci sarebbe piaciuto se fosse stato riservato più tempo ad un personaggio di rilievo come lui? Soprattutto tendendo conto del fatto che artisti di questi calibro non si vedono tutti i giorni a Sanremo?

Sarebbe stato piacevole se a John Travolta fosse stato chiesto di rievocare una scena di uno dei suoi film più famosi, così da riviverne un particolare momento.

E che dire del conoscere un po' più da vicino la sua esperienza nel mondo del cinema?

Se ci sarà un'altra occasione cercheremo di coglierla al meglio!

Redatto dagli studenti dell'istituto Tecnico Turismo Ruffini Aicardi Di Valle Armea

Gruppo di lavoro: Ospiti Festival

Articolo scritto da: Aurora Colonna, Giovanni Battista Dané, Aurora Kadrimi, Alice Morlacchetti, Giacomo Ciarcelluti.