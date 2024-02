Sanremo: tutto pronto anche per il Festival della Canzone Cristiana, alla Fos dal 7 al 9 febbraio

La terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo si terrà, dalle 15 alle 18.30, il 7, 8 e 9 febbraio, nello storico Teatro della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi e sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull'App Bom Chanell e su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull'App LaC Play, sul sito del Festival della Canzone Cristiana e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi ha ottenuto un rilevante successo mediatico nazionale nelle precedenti edizioni del 2022 e del 2023. Per la sua terza edizione ha ottenuto nuovamente i patrocini delle più importanti istituzioni, tra cui quelli della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.

Sul palco, a condurre il Festival, insieme al Direttore artistico Venturi, vi sarà il giornalista Claudio Brachino e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani.