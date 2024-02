Giorno del ricordo, Ventimiglia commemora le vittime delle foibe con lo spettacolo "Perché?"

Ventimiglia commemora le vittime delle foibe con lo spettacolo "Perché?", che andrà in scena il 9 febbraio alle 11 al teatro comunale.

Con il Liber Theatrum si potrà fare un viaggio alla scoperta di un drammatico evento storico. Prima il massacro degli italiani uccisi nelle foibe, poi il conseguente esodo di circa 350mila giuliano-dalmati dai territori della costa adriatica dell'ex Jugoslavia, avvenuto tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni cinquanta, infine, il lungo loro peregrinare in diverse strutture di accoglienza: campi profughi sparsi nel territorio italiano, che per le condizioni igienico sanitarie erano più simili a veri e propri campi di prigionia. Una pagina della storia italiana ancora troppo poco conosciuta per un percorso di riconciliazione nazionale in parte non ancora concluso.

L'ingresso è gratuito per le scuole.