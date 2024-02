Sanremo: sabato scorso al 'Palazzo del Capitolo' la 13 assemblea degli 'Accademici della Pigna'

Si è svolta sabato scorso, nell’aula magna del Palazzo del Capitolo nell’omonima piazzetta del centro storico sanremese la 13a assise degli Accademici della Pigna.

Si tratta dell’assemblea annuale dell’Accademia che, a partire dal 2008, anima la Piccola Biblioteca e molte altre iniziative culturali non solo a Sanremo. La XIII Assise è stata presieduta dal Gran Cerimoniere Freddy Colt, in assenza del Rettore prof. Fulvio Cervini, ed è stata partecipata da una dozzina di Accademici, ovvero quegli intellettuali del territorio che, ciascuno nel proprio campo, contribuiscono alla difesa e alla promozione di molteplici aspetti del patrimonio storico, artistico e tradizionale cittadino.

Erano presenti: il decano dell’Accademia, il fotografo Alfredo Moreschi, i professori Fabio Barricalla, Riccardo Mandelli, Gerson Maceri, Sergio Castellino, il giornalista e scrittore Bruno Monticone, la professoressa Federica Flore, il critico letterario Marco Innocenti, il dottor Marco Mauro, l’architetto Elio Marchese, il dialettologo Aldo Bottini. All’incontro hanno presenziato inoltre le due bibliotecarie Marilena Vesco e Patrizia Li Calzi. Non si sono tenute nuove investiture, mentre all’ordine del giorno vi era la programmazione, a grandi linee, delle attività per l’anno 2024. Sicuramente saranno organizzate manifestazioni per ricordare Antonio Rubino, nel sessantesimo della morte, il futurista Farfa, anch’egli scomparso nel 1964 e il poeta Francesco Pastonchi, di cui ricorre il centocinquantenario della nascita.

È stata annunciata l’imminente uscita del secondo volume degli “Atti dell’Accademia della Pigna” (2019-2023), una pubblicazione che raccoglie articoli, interventi, saggi brevi e testimonianze dell’ultimo quinquennio di attività. Terminata l’assemblea, le porte della sede sono state aperte al pubblico per un primo “Incontro in Mediateca” dedicato ai libri di Antonio Rubino conservati nella Biblioteca di Piazza Capitolo, incontrando ampio gradimento dei presenti. La giornata si è conclusa con un rinfresco e un brindisi beneaugurale offerto nell’Anticamera del Palazzo, recentemente restaurata sempre a cura dell’associazione, dove campeggia una lapide in ardesia del Cinquecento.