Bordighera: progetto di servizio civile universale, ancora due settimane per la candidatura

Ancora due settimane per presentare la candidatura al progetto di servizio civile universale proposto dal Comune di Bordighera – Biblioteca Civica Internazionale 'Volontari nelle biblioteche e nei servizi culturali dei Comuni liguri'.

Il termine scadrà infatti giovedì 15 febbraio alle 14. L’attività, che durerà 12 mesi, comprenderà la gestione dei servizi bibliotecari, l’ordinamento delle raccolte e la promozione di eventi culturali; previsti un contributo economico di 507,30 euro al mese e un percorso di tutoraggio. Al termine verranno rilasciati certificazione delle competenze e attestato di fine servizio.

Si tratta del secondo progetto di servizio civile universale proposto da Comune e Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera; la scelta di proseguire con questa opportunità nasce anche dall’ottima esperienza maturata nel corso del primo progetto, che è stato attivato il 25 maggio 2023 e che si concluderà il 25 maggio 2024.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone a questo Link. Non saranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità diverse. Ulteriori dettagli in merito sono disponibili nel bando consultabile al link.

Per maggiori informazioni è inoltre possibile rivolgersi alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52 (bibliocivica@bordighera.it – tel. 0184 272400 – 0184 272405 – 0184 266332), secondo i seguenti orari di apertura (orario invernale):