Sindaci in contatto 2.0: Ventimiglia implementa il servizio di allerta e avviso alla popolazione (video)

Il Comune di Ventimiglia ha implementato la piattaforma “Sindaci in contatto 2.0”, servizio che consentirà ai cittadini di Ventimiglia di ricevere una comunicazione immediata e diretta attraverso le utenze telefoniche fisse e mobili.

In caso di informazioni di pubblica utilità o di emergenza, i cittadini riceveranno una telefonata sul proprio cellulare o sul telefono fisso con un messaggio vocale registrato direttamente dal sindaco o letto da un sistema di sintesi vocale.

“Fino a ora – dichiara il sindaco Flavio Di Muro – il servizio è stato usato esclusivamente per i messaggi di allerta meteo: da oggi sarà possibile, quindi, fornire informazioni di pubblica utilità, quali lavori pubblici, chiusura delle scuole, interruzione del servizio idrico, eventi e manifestazioni importanti e così via. Sarà possibile, in particolare, perimetrare le chiamate sulle zone oggetto degli interventi, e per questo è fondamentale iscriversi al servizio fornendo il proprio indirizzo di residenza e il numero di telefono. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di raggiungere anche i cittadini che non hanno dimestichezza con i social, sui quali siamo presenti ormai da tempo”.

Per iscriversi occorre compilare il modulo online all'indirizzo: www.ventimiglia.sindacincontatto.it