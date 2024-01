Sanremo: al via le consegne di beni di prima necessità allo Sportello della Gentilezza

Hanno preso il via le consegne di beni di prima necessità da parte del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana allo Sportello della Gentilezza di corso Imperatrice 106.



Saranno oltre un centinaio le famiglie, per un totale di circa 500 persone, che mensilmente verranno chiamate dalla responsabile di Area Inclusione nell’aula Camillo Benso, donata dalla famiglia del volontario mancato prematuramente nel 2020, a ricevere, oltre a un aiuto alimentare, anche una sorta di sostegno sociale.

Chiuso, perciò, definitivamente lo sportello alla ex stazione ferroviaria, dove negli ultimi anni Croce Rossa aveva intrapreso diverse attività a favore della popolazione, una su tutte, nel febbraio 2022, il servizio di tamponi gratuiti nel periodo festivaliero.