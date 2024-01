Sanremo: Danilo Fedele è morto per un mix di psicofarmaci e stupefacenti, la conferma dall'autopsia

E' probabilmente morto per un cocktail di psicofarmaci e stupefacenti, il 25enne di Sanremo Danilo Fedele, trovato senza vita giovedì scorso in un canale di accesso al torrente San Romolo, che si trova sotto via Pietro Agosti.

E’ emerso dall'autopsia eseguita quest’oggi. Mentre la Procura di Imperia coordina le indagini della Polizia di Sanremo, si cerca di capire cosa sia effettivamente successo e anche chi gli ha venduto la droga. Ancora da capire se il giovane ha deciso di iniettarsi la dose fatale nel cunicolo o se qualcuno lo abbia portato in quell’anfratto già senza vita.