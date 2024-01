Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 7 gennaio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 7 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)



10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



15.30. Concerto del Coro Gospel Family Band nella Parrocchia Nostra Signora della Mercede, ingresso libero

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



17.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia. Centro Cittadino

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-17-00. Apertura straordinaria di Villa Grock (h 10/13-14/17) con due visite accompagnate su prenotazione, alle 10.30 e alle 15.30 ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’ (percorso adatto a grandi e piccini). Villa Grock, via Fanny Roncati (4 euro a persona oltre al biglietto di ingresso al museo), prenotazioni al 340 4956218 (più info)

14.00-17.00. Apertura di Villa Faravelli + alle 15, momento di lettura del libro illustrato ‘La stella dei Re Magi. Una storia illustrata con i testi della tradizione’ di Luzzati, grande artista ligure presente nella collezione dell'Invernizzi (dai 7 anni in su). Villa Faravelli (più info)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario:'Polaris, il sottomarino spaziale e il mistero della notte polare'. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)



16.15. Per la Rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, concerto 'Ed erra l'armonia per questa valle’ a cura dell’ensemble ‘L'Archicembalo’ formato da Marcello Bianchi, violino Claudio Merlo, violoncello Daniela Demicheli, clavicembalo. Musiche di: Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann, Visconti. Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio



18.15. Concerto degli auguri a cura della Filarmonica Città di Imperia diretta da anni dal maestro Adriano Strangis con brani sacri e della tradizione. Oratorio di Santa Caterina di via San Maurizio 42, ingresso libero e gratuito

VENTIMIGLIA

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

VALLECROSIA



17.00. ‘Largo ai giovani!’: concerto strumentale tenuto da diversi ensemble di ‘AMP Obiettivo Musica’ formati da giovani musicisti dell'Associazione Musicale Pergolesi. Sala Polivalente

BORDIGHERA



10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (ultimo giorno): la ‘Befana’ aspetta i più piccini con giochi e doni + laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Corso Italia (il programma completo a questo link)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’ presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



11.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

15.30-18.30. Melodie nelle Vie in Centro città

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: ultimo giorno della mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

OSPEDALETTI

16.30. ‘Vorrei danzar con… tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale ‘Beatrice & Serena’ e degustazione di tè a cura dell'Associazione U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA ARMA

14.00-17.00. ‘La Befana in bicicletta’ a cura dell’Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: gara aperta a tutti i bambini e ragazzi che abbiano una bicicletta e che si vogliono cimentare in un percorso tecnico a ostacoli partendo da Piazza Tiziano Chierotti, Lungomare direzione levante, Via Bagni, Via Queirolo per ritornare alla partenza

15.00. ‘È in arrivo la Befana con il treno’: evento a cura del Museo Nazionale Trasporti Taggia: visite guidate al Museo e allestimento di zone gioco con i trenini. Sede stazione ferroviaria



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. ‘La Befana arriva pedalando…’, una befana, un po’ meno tradizionale, abbandona la scopa per raggiungere il borgo pedalando sulla pista ciclopedonale e regalerà dolci ai bambini



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘La valigia delle storie’ con Salvatore Stella del Teatro dei Mille Colori. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00. ‘Christmas Vibes’: concerto Gospel a cura del Double Trust Choir. Oratorio SS. Annunziata



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-19.00. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: boutique a cielo aperto con il meglio della tradizione italiana dell’artigianato di qualità. Piazza Andrea Doria (più info)

10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo (ultimo giorno)



CAMPOROSSO



16.00. Concerto dell’Ensemble di Musica Classica dell’Associazione Vivaldi. Sala Tigli del Falcone

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone



DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio



DOLCEACQUA



13.00. Pranzo Conviviale e Tombolata alla Mensa scolastica (prenotazione obbligatoria +39 340 8204680)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VALLEBONA

18.00. ‘Et In Terra Pax’: concerto del Coro Troubar Clair antiche laude natalizie alle tradizionali canzoni provenzali, dalle melodie popolari ucraine e spagnole alle carole inglesi. Oratorio barocco della Natività di Maria, ingresso libero

FRANCIA

MONACO



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)







