Sanremo: 5.000 persone al 'concertone' e città strapiena per Capodanno, Faraldi "Un grande successo"

“E’ stato un successo oltre ogni aspettativa. Abbiamo vissuto una notte di festa, con tanta gente nei locali e in strada, con un bellissimo intrattenimento di Rds e il concerto di Pian di Nave. Anche i locali hanno lavorato molto bene e la città era assolutamente viva con tanti turisti e residenti che hanno salutato l’anno nuovo”.

Sono le parole dell’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, che commenta in questo modo la notte di Capodanno appena trascorsa a Sanremo. Sono stati stimati circa 5.000 spettatori al concerto dei Colla Zio e di Alex Britti, che hanno visto l’ottimo contorno dei Dj di Rds, che hanno riempito di musica, gadget e spettacolo chi ha voluto passare il Capodanno organizzato dal Comune.

“Il più bel regalo ce lo ha fatto il pubblico. Abbiamo sfidato il tempo - ha detto il Sindaco Alberto Biancheri e stiamo vivendo una bella serata ed una grande emozione. Sono felice di essere qui al termine del mio mandato e grazie per avermi sopportato e supportato. Stiamo già lavorando per il Festival e stasera ho visto tanta gente della Rai che sta operando da giorni per allestire l’Ariston”.

Gli spettatori hanno letteralmente preso d’assalto la zona del palco ma erano così tanti che arrivavano fino a corso Mombello. “Siamo davvero soddisfatti – prosegue Faraldi – e, ad onor del vero, siamo anche stati fortunati, visto che nel corso della giornata ha piovuto ma, al momento giusto ha smesso e, addirittura in serata siamo stati ‘baciati’ dalla luna. Dopo lo scoccare della mezzanotte ho fatto un giro sul porto e nella zona della ‘movida’, strapieni e con gli operatori turistici soddisfatti per come è andata la serata. Anche i fuochi d’artificio hanno incontrato il favore di residenti e turisti, che hanno festeggiato allo scoccare della mezzanotte”.

In città sono state stimate almeno 30mila persone, tra locali e le piazze, anche se in molti hanno preferito trascorrere la serata in casa, brindando tra amici e parenti. “Ora il mirino è puntato verso il Festival – termina Faraldi – ma voglio ringraziare, per ieri sera, tutti quelli che hanno lavorato per la perfetta riuscita della serata. In particolare le forze dell’ordine, il personale del 118, i Rangers e la Protezione Civile”.