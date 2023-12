Ventimiglia: interruzione fornitura di acqua, critico il PD per mancanza quasi totale di avvisi

"Nel ringraziare il sindaco Di Muro per gli auguri natalizi fatti recapitare a tutti i cittadini di Ventimiglia (utilizzando un servizio pubblico dedicato alle allerte…), ci chiediamo se la stessa gentile solerzia non potesse essere dedicata ad avvisare i cittadini residenti nelle zone in cui, da ieri sera, risulta interrotta la fornitura di acqua potabile: a parte due brevi post sui social media (cui peraltro non tutti accedono), nessuno ha infatti ricevuto comunicazioni ufficiali né riguardo alle cause né, tantomeno, alle tempistiche previste per il ripristino dell’essenziale servizio, tuttora sconosciute. Questione, evidentemente, di priorità.



Circolo PD di Ventimiglia".