Calcio giovanile. Vittoria e primo posto provvisorio per la Juniores dell'Ospedaletti

Nel fine settimana, tra le formazioni dell’Ospedaletti impegnate nei campionati agonistici, è scesa in campo solamente la Juniores che ha ottenuto la vittoria contro il Real Santo Stefano con le reti di Manno, Mema, Sartori, Di Michele e Avandro.

I tre punti ottenuti hanno consentito agli orange di agganciare in vetta alla classifica la Golfo Dianese che, però, ha una partita in meno.

Per le categoria non agonistiche i 2011 hanno giocato in casa contro l’Oneglia, mentre i 2012 sul campo della Polisportiva Vallecrosia Academy. Anche i 2013/2014 sono stati impegnati contro la Polisportiva Vallecrosia Academy, infine i 2017/2018 hanno preso parte al raggruppamento di Taggia.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Real Santo Stefano 5-1

Marcatori: Manno, Mema, Sartori, Di Michele, Avandro

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Petrullà, 4 Angeli, 5 Di Nicola, 6 Moglan, 7 Raviola, 8 Sartori, 9 Recine, 10 Avandro, 11 Manno

A disposizione: 12 Ruscitti, 13 Santarsiero, 14 Consalvo, 15 D’Alessandro, 16 Lazri, 17 Di Michele, 18 Rosato, 19 Cascone

Allenatore: Fabio Luccisano