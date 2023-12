Calcio giovanile. Prima visita della Spezia Academy al campo “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti

Prima visita ufficiale dello Spezia Calcio al campo “Ciccio Ozenda” dopo il via dell’affiliazione tra le due società. I responsabili della Spezia Academy, Diego Rognini e Davide Bellini, si sono incontrati con allenatori, dirigenti, direttivo e staff dell’Ospedaletti.

“Questi momenti di formazione con tecnici di livello non possono che giovare alla crescita degli allenatori e dei ragazzi - dichiarano dalla società orange - il responsabile tecnico Davide Bellini ha seguito con molta attenzione le proposte di lavoro che i mister hanno messo in atto partecipanti attivamente al lavoro sul campo”.

“Siamo molto soddisfatti di queste prime due giornate di lavoro con lo Spezia - aggiunge il vice presidente dell’Ospedaletti, Paolo Ciarlo - nel nostro intento c’è la volontà di offrire nuovi strumenti formativi sia teorici che pratici agli allenatori, ma principalmente ai ragazzi. Anche i genitori hanno potuto tastare con mano questa nuova proposta interloquendo con il responsabile delle Academy, Diego Rognini, che ha risposto ai loro quesiti. I ragazzi e le loro famiglie hanno apprezzato gli sforzi e l'impegno che la società sta portando avanti per aggiungere sempre un qualcosa in più per il miglioramento delle attività sportive”.

“È l’inizio di un percorso da fare assieme - conclude Diego Rognini, responsabile Academy Spezia Calcio - saremo di supporto al percorso intrapreso da tempo da parte dell’Ospedaletti: formare i dirigenti, formare i mister e dialogare continuamente con i genitori. Le prime due giornate di visita hanno confermato quanto ci aspettavamo: buona organizzazione, tanto entusiasmo e tantissima voglia di confrontarsi da parte di tutto l’ambiente. I prossimi appuntamenti andranno a delineare la sinergia appena nata. Siamo certi già a fine anno di poter tracciare un bilancio positivo”.