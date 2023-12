Sanremo: al Museo Civico con l'Unesco e il Soroptimist la 'Giornata Internazionale dei Migranti'

Domani alle 16.30, al Museo Civico di Sanremo il club per l’Unesco di Sanremo ODV insieme al Club Soroptimist di Sanremo celebreranno la 'Giornata Internazionale dei Migranti' con un intervento di Don Rito Alvarez, Parroco della Chiesa di San Rocco a Vallecrosia e fondatore dell’associazione 'Angeli di Pace'.

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 18 dicembre 'Giornata Mondiale dei Migranti', con la Risoluzione 55/93. La scelta della giornata fa riferimento al 18 dicembre 1990, giorno in cui l’Assemblea Generale ha approvato la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, documento entrato in vigore nel 2003 ma non ancora ratificato dall’Italia, nel quale si trova la definizione internazionale di “lavoratore migrante” e si stabiliscono standard internazionali per il trattamento dei migranti e delle loro famiglie.

Lo scopo è quello di prevenire lo sfruttamento e mettere fine ai movimenti clandestini o illegali, stabilendo le condizioni minime di riconoscimento e accettazione del migrante a livello universale.

Nel corso della stessa giornata verrà celebrato il 'Soroptimist Day', in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, promulgata da parte dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite (10 dicembre 1948) che sancisce i diritti e le liberà di tutti gli esseri umani.