“Il Natale si racconta” anima Ventimiglia Alta con spettacoli, giochi e 'la via dei presepi' (Foto e video)

Un successo “Il Natale si racconta” a Ventimiglia Alta. La manifestazione ha animato il centro storico nella giornata di ieri con spettacoli del Sestiere della Ciassa, del Centro Studi Danza e delle Catechiste della Cattedrale, giochi per i bambini, animazioni, trucca bimbi e il banchetto di Natale con le creazioni de "Le Ragazze di Wilma".

E' andata in scena, infatti, la tradizionale festa natalizia nella città alta. "Una giornata di festa dedicata soprattutto ai bambini" - dice il vicesindaco Marco Agosta, presente insieme all'assessore Serena Calcopietro e al consigliere comunale Franca Bonadonna, che era la speaker dell'evento - "Tutta la città alta ha risposto per questa manifestazione. Ringrazio tutte le associazioni che hanno reso possibile questo evento, 'Le ragazze di Wilma' e 'Ventimiglia tra le porte antiche', i commercianti, la Compagnia della Zucca, i volontari, la Protezione Civile, gli alpini, l'Anget e le forze dell'ordine".

Tantissimi bambini hanno fatto la coda per fare una foto con Babbo Natale, al quale hanno consegnato le letterine, e ricevere un regalo a sorpresa nell'ex convento delle suore dell'Orto. Chi ha voluto ha potuto prendere anche i biglietti per la pesca di beneficenza di Natale. Si sono potute, inoltre, assaggiare tante prelibatezze gastronomiche, come zucchero filato, cioccolata calda e crepes.

Si sono potuti ammirare, anche, l'esposizione "La via dei presepi" con la partecipazione di Sergio Pallanca e Mario Pola e i presepi artigianali, che partecipano al concorso "Presepi poveri", presso l'Oratorio dei Neri. Per l'occasione era presente anche il consigliere regionale Mabel Riolfo.