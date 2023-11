Bandiere e candele, a Ventimiglia un sit-in per la pace nella Striscia di Gaza (Foto e video)

Bandiere della pace e candeline per ogni bimbo che non c’è più a causa della guerra in Medio Oriente sono state posizionate in via Aprosio a Ventimiglia durante un sit-in, organizzato dalla Scuola di Pace, per chiedere la fine del conflitto tra Israele e Hamas. Per l'occasione erano presenti anche il presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari, il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, i consiglieri comunali di minoranza Gaetano Scullino e Vera Nesci, il consigliere regionale Enrico Ioculano e Taki Hassan, presidente dell’associazione “Fratellanza” che riunisce i musulmani dell’estremo ponente ligure.

I partecipanti alla manifestazione per sensibilizzare la popolazione a diventare portatori di pace hanno creato una striscia di pace tenendo in mano una lunga bandiera della pace e hanno disegnato sull'asfalto la Striscia di Gaza, contornata da diverse candeline accese in segno di speranza per un futuro di pace soprattutto per evitare che altri bambini e ragazzi innocenti perdano la vita. “L’attentato terroristico di Hamas e la reazione violenta e insostenibile del governo Netanyahu hanno prodotto soprattutto una strage di bambini innocenti. Ad oggi si calcola che 4.100 sono stati massacrati e migliaia di altri sono gravemente feriti” - dice la Scuola di Pace di Ventimiglia - "I bambini sono le vittime dell’odio dei ‘grandi’. Per questo richiediamo con forza l’immediato cessate il fuoco; la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri; il riconoscimento del diritto di Israele alla sicurezza e del popolo palestinese ad una patria e un’apertura maggiore di corridoi umanitari".

Sono stati, inoltre, raccolti fondi per il progetto ‘Neve Shalom Wahat Al-Salam’ che vede convivere ragazzi palestinesi ed israeliani. "Occorre che tutte le forze sane si mobilitino per garantire ai bambini palestinesi ed israeliani il ‘Diritto alla vita e il diritto al futuro’. Per sostenere questi obiettivi, in occasione della proclamazione dell’Onu dei diritti dell’infanzia" - sottolineano gli organizzatori del sit-in che si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza delle forze dell'ordine.