Piante e fiori in uno scatto, il giardino di Silvana Maccario in mostra a Bordighera (Foto e video)

A Bordighera, nella sede dell'Unione Culturale Democratica-Anpi, fino al 30 novembre si può visitare la mostra fotografica del "Giardino di Silvana", una collezione effimera di colori e immagini di un giardino.

La mostra delle foto di Silvana Maccario, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19 in via Al Mercato 8. "I soggetti delle mie foto sono piante e fiori del mio giardino" - dice la fotografa e girdiniera Silvana Maccario che vive a Camporosso - "Per costruire un giardino occorre avere braccia forti e idee chiare. Non si hanno materiali inerti fra le mani ma creature vive che hanno anche loro idee ben precise e collaudate. Cercheranno in tutti i modi di piegarti alla loro volontà. Un lavoro lungo, una terapia di salvezza per riempire i vuoti d’anima. I giardini quando si sentono amati salvano la vita“.

"Sognavo di ottenere un bosco libero dove piante e arbusti e alberi e fiori potessero esprimersi liberamente. Un luogo di espressione autonoma delle essenze vegetali dove il mio intervento non si doveva notare. Un disordine controllato. Spesso sospendendo il lavoro per raddrizzare la schiena, alzo gli occhi per osservare il miracolo che la natura ha fatto e mi dispiaccio di essere sovente io sola a godere di tanta magnificenza. Le stagioni si esprimono con chiarezza tutte. L’inverno che spoglia i rami permette di vedere anche chi di solito rimane in ombra. La primavera riscopre e copre tessiture delicate di foglie e fiori. Quando una moltitudine di rose si affaccia convinta di essere l’assoluta protagonista sul palcoscenico, si accorge, invece, che sarà solo la scenografia. L’estate con l’arrivo del caldo è meno piacevole perché trascorsa ad abbeverare tutti gli assetati. È comunque un'espressione di opulenza dai fiori ai frutti. Frutti pensati per gli alati che frequentano la mensa attrezzata con bacche, ciliegie, piccolissime mele" - sottolinea l'artista - "L’arrivo dell’autunno è la tela più emozionante. Le foglie, le bacche finalmente mostrano con la tavolozza dai gialli, ai rossi, ai bruni, ai carminii, tutto il loro entusiasmo prima della caduta. Le piante del mio giardino amano recitare e cantare come Vivaldi le quattro stagioni. Una sinfonia per occhi, udito, olfatto e tatto. Non si può desiderare di più da un amato".