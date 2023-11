La logistica allestimento fiera di cui facciamo riferimento nell'articolo riguarda l'allestimento o dell'intera fiera, se parliamo degli organizzatori, oppure di uno stand se parliamo di chi partecipa per promuovere o in certi casi anche vendere dei prodotti e dei servizi.

Se ci mettiamo nei panni di un imprenditore da una parte sa che può essere molto utile partecipare a questi eventi perché è un'occasione per incontrare delle persone e quindi parliamo di visitatori che potrebbero diventare futuri clienti, che in altro modo non avremmo incontrato e quindi avere accesso a un pubblico molto più vasto di quello che abbiamo avuto fino a quel momento magari.

Così come magari possiamo avere la possibilità di incontrare dei partner commerciali che magari si occupano di un settore diverso dal nostro e quindi non c'è concorrenza, ma c'è la possibilità di collaborare e pensiamo agli operatori olistici di varie discipline che si incontrano magari pensano di organizzare un evento insieme.

Però se vogliamo ottimizzare al massimo la presenza in questa fiera che tra l'altro abbiamo anche pagato, è chiaro che dobbiamo pianificare il tutto per quanto riguarda l'allestimento dello stand possibilmente con un certo anticipo e sarebbe molto positivo sarebbe stanziare un budget e creare un piano dettagliato di quelle spese che abbiamo in quel contesto.

Se parliamo degli organizzatori della fiera è chiaro che dovranno scegliere dei fornitori affidabili per vari servizi logistici molto importanti come i servizi di trasporto, o documentazioni merci e installazioni varie e quindi dovranno assicurarsi di contattare professionisti che hanno una certa esperienza nel settore e una buona reputazione in quel mondo.

Se invece parliamo di un imprenditore dovrà intanto valutare lo spazio assegnato per il suo stand e a quel punto dovrà fare una pianta dettagliata dello stesso tenendo conto dei vari elementi come la disposizione dei prodotti, i punti vendita di accoglienza e siccome non è facile spesso ci si affida alle imprese che lo fanno di mestiere e che si occuperanno di tutte le varie fasi che riguardano l'allestimento di uno stand.

Farsi aiutare per l'allestimento di uno stand può essere un'idea vincente

Se facessimo un sondaggio tra i vari espositori e quindi imprenditori che hanno partecipato a delle fiere o altri eventi dove si espongono prodotti e servizi, di sicuro nella maggioranza dei casi ci direbbero che comunque è molto importante l'allestimento dello stand per interagire in maniera vincente con i clienti o meglio con i visitatori che potrebbero diventare clienti, intanto riuscendo ad attirare la loro attenzione.

Cosa che non è semplice e nemmeno scontata all'interno di una fiera dove magari ci sono tantissimi stand e non è facile mantenere l'attenzione su tutti, perché inevitabilmente c'è qualcuno che ci attira più di altri.

Allestire uno stand accattivante con design innovativo e con la possibilità di usufruire dei vari strumenti tecnologici che migliorano l'esperienza ai visitatori, può fare la differenza tra il poter dire di avere ben investito i propri soldi per partecipare a quella fiera, oppure no in poche parole.