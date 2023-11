Andare a conoscere il servizio compro auto plurimarche incidentate può esserci molto utile se siamo uno di quei proprietari che abbiamo avuto difficoltà perché il nostro veicolo ha subito un incidente.

Si tratta di uno di quegli eventi che nella peggiore delle ipotesi porterà gravi problemi di salute ma comunque nella migliore porterà dei danni dal punto di vista economico, nel senso che se l'auto che stavamo guidando rimarrà danneggiata non possiamo che pagarne un prezzo.

Di sicuro per noi non è facile stabilire la portata del danno perché non siamo esperti. Ecco perché la cosa migliore è portare l'automobile dal meccanico può farla trasportare dal carro attrezzi in modo da avere delucidazione rispetto al suo reale stato.

Successivamente poi dobbiamo analizzare le opzioni che abbiamo a disposizione nel momento in cui ci ritroviamo quella che a tutti gli effetti è un’auto incidentata. In questi casi le valutazioni da fare il suono esclusivamente di ambito economico perché dobbiamo capire quanto può costare riparare il veicolo, e anche quanto ci costerà alle assicurazioni, ma soprattutto dobbiamo capire se quella macchina ci serve ancora, e quanto perderemmo nel caso in cui decidessimo di chiederla.

In questi casi alcune persone potrebbero decidere di rottamarla soprattutto se dal punto di vista estetico la macchina sembra molto compromessa. perché comunque viene considerato il male minore, visto che comporterà solo delle spese di tipo burocratico, che sono piuttosto irrisorie rispetto a quanto può impedirci costerebbe andare a comprarne un veicolo.

Come viene fatta la valutazione di quell'auto incidentata

In questi casi l'unica cosa che si può fare è andare a portare il veicolo dai professionisti esperti che lavorano in questo campo perché, visto che nel corso degli anni i veicoli cambiano, ma anche le condizioni, bisognerà seguire assolutamente dei criteri specifici per fare da valutazione di quella auto incidentata.

Diciamo che quel veicolo può avere un valore sulla base di quanto sono richiesti sul mercato alcuni pezzi di ricambio e ci riferiamo al mercato dell'usato. Di conseguenza, nel momento in cui parliamo di un veicolo fuori produzione, o comunque piuttosto raro, se comunque ci sarà una forte richiesta di alcuni pezzi di ricambio si può ottenere una discreta somma, anche avendo in mano una macchina incidentata.

In questi casi le variabili sono tante perché per esempio a volte succede che un veicolo di questo tipo viene rimesso a nuovo a buon prezzo da queste attività dove all'interno ci sono dei professionisti molto esperti e preparati, che riescono a gestire molti componenti di un veicolo nonostante si tratti di un’auto incidentata.

In definitiva quindi il passaggio di proprietà verrà pagato dall'azienda sulla base delle parole di mercato che in quel momento possiede quel determinato marchio di auto. oltre che sulle condizioni dell’auto stessa.

Ovviamente fare una valutazione non è per niente facile perché il mercato è molto fluttuante e tutto può cambiare in poco tempo: ed ecco perché in alcuni casi può essere utile fare prima una serie di valutazioni on-line per poi recarsi al centro.