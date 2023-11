Quattro arresti nel fine settimana tra Imperia, Ventimiglia e Bordighera

Nel fine settimana i Carabinieri del comando provinciale di Imperia hanno messo in atto una serie di controlli sul territorio che hanno portato a quattro arresti.

A Ventimiglia, i militari sono intervenuti in occasione del mercato settimanale dove un cittadino tunisino, in stato di evidente ubriachezza, stava molestando alcuni visitatori, aggredendo poi i Carabinieri che erano intervenuti per riportarlo alla calma. L’uomo è stato arrestato e sarà giudicato per resistenza e minacce a un pubblico ufficiale.

Altri due cittadini tunisini sono stati arrestati per evasione dagli arresti domiciliari: si tratta di un 22enne sorpreso dai Carabinieri alla stazione di Bordighera mentre, zaino in spalla, si stava allontanando verso una destinazione ignota, e di un 30enne sorpreso dai carabinieri di Imperia fuori dal luogo di detenzione domiciliare.

Sempre a Imperia è stato arrestato un 38enne tunisino per un cumulo pene emesso dalla Corte di Appello di Genova per una serie di reati contro il patrimonio, tra cui una tentata rapina, commessi in provincia tra il 2016 e il 2017. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Imperia dove dovrà scontare una pena di oltre 4 anni.

Inoltre sono continuate le verifiche e le ispezioni ai locali e agli esercizi pubblici tra Ventimiglia e Camporosso. Sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie e strutturali, comminando sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 3mila euro.