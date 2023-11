Vallecrosia: lunedì prossimo Consiglio comunale incentrato su Odg e interpellanze delle opposizioni

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 9.30 il Consiglio comunale di Vallecrosia. All’ordine del giorno, inizialmente, è prevista una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Quindi sarà la volte degli ordini del giorno, presentati dal gruppo consiliare ‘Perri Sindaco’. Il primo sul regolamento in merito all’installazione di antenne per la telefonia mobile nei pressi di via Santa Croce; il secondo sul mercato settimanale e il terzo sulle manifestazioni.

Quindi toccherà alle molte interpellanze, sempre presentate dal gruppo ‘Perri Sindaco’. Si comincia con quella relativa alle condizioni del manto stradale nell’area ex mercato dei fiori; poi suall’assenza di illuminazione nel tratto di via Romana al confine con Bordighera; per l’instabilità di alcune griglie ornamentali a ridosso delle palme; sul dosso presente in via Roma e sul regolamento della Polizia Locale, sulla fiera del IV Novembre. Le altre interpellanze riguardano: lo sviluppo marketing territoriale della città, sui pannelli pubblicitari, sulle isole ecologiche, sullo stato di salute dell’intero patrimonio arboreo cittadino, sui cartelli stradali, sui giardini di via Don Bosco e sull’area comunale del pallone tensostatico.

Quindi altre interpellanze presentate dal gruppo ‘X Vallecrosia’. La prima sulle nuove isole ecologiche, quindi sugli interventi alla foce del Verbone.