Imperia: al centro "Il Puerto" corso di formazione sul fenomeno degli hikikomori

L'Associazione Arci "Il Campo delle Fragole", in collaborazione con l'organizzazione "Hikikomori Italia", presenta un corso di formazione ideato per educatori e insegnanti che desiderano affrontare il problema dell'isolamento sociale giovanile, noto come hikikomori.



L'appuntamento è fissato dal 16 al 18 novembre al centro di aggregazione giovanile "Il Puerto" in viale Matteotti 33 a Imperia.

Il corso sarà condotto da Marco Crepaldi, fondatore e presidente di "Hikikomori Italia", un esperto riconosciuto a livello nazionale nella lotta contro l'isolamento giovanile.

Sarà utile per approfondire la comprensione dell'hikikomori e dell'isolamento sociale giovanile: esplorare le cause sottostanti di questo fenomeno e i fattori di rischio; apprendere strategie pratiche per identificare e supportare i giovani in situazioni di isolamento; condividere esperienze e best practice con altri educatori e insegnanti impegnati nello stesso settore; sviluppare un piano d'azione concreto per affrontare l'isolamento sociale giovanile nella tua comunità.



L'evento è gratuito, ma i posti sono limitati. Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-weekend-di-formazione-hikikomori-732621088397?aff=efbeventtix