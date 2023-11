Sanremo: eventi di qualità e interesse al Casinò, 'sold out' per lo spettacolo con Raul Cremona

Dopo la serata evento dedicata ai grandi successi dei Beatles con il gruppo “The Beatbox”, il programma degli spettacoli del Casinò di Sanremo presenta sabato al Roof Garden Raul Cremona, artista eclettico, monologhista, illusionista e caratterista, che ha subito riscosso l’interesse dei clienti della casa da gioco.

Lo spettacolo è da settimane 'sold out'. Raul Cremona riesce ad affabulare il pubblico con i suoi personaggi ormai entrati nel nella storia dello spettacolo, come il mago Oronzo, Jacopo e l’impenitente Omen, caratterizzazioni simpatiche ma anche graffianti di alcune criticità sociali messe in evidenza con un sorriso che fa anche riflettere, divertendo.

La proposta d’intrattenimento arricchisce gli eventi cittadini nell’interessante Ponte dei Santi. Il prossimo appuntamento è per sabato 9 dicembre con la comicità di Ceccon & Balbontin .