Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 1° a domenica 5 novembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE



SANREMO



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)



18.00. Concerto della banda musicale di Pompeiana con ricavato devoluto all’associazione Noi4You per combattere la violenza contro le donne. Teatro dell’opera del Casinò, Corso degli Inglesi, 13, info e prenotazioni 333 6049234

IMPERIA



10.00. Ultimo giorno della Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

10.30. ‘Un mostro al museo!’: speciale visita al museo tra anfore e strumenti nautici, che conduce i bambini a conoscere questo curioso e sconosciuto mostro e li aiuta con indizi, prove ed indovinelli a liberarlo e a fare un felice ritorno nella sua dimora (attività dai 6 anni agli 11 anni, 9 euro a partecipante). Museo navale, info e prenotazioni: museiimperia@solidarietaelavoro.it

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)



16.30-18.30. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)



BORDIGHERA



11.00 & 16.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



15.00-18.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Chiesa valdese di Bordighera in via Vittorio Veneto, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

10.00-18.00. Per Triora Halloween 2023, ‘La Notta Oscura’: Triora apre le porte a fantasmi, zucche e fattucchiere per una festa in grande stile con un ricco programma di eventi distribuiti su due giornate (consultare il programma a questo link)

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)





GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

21.00. ‘Requiem aeternam dona eis Domine’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con i Vincitori del Concorso Anita Cerquetti (Soprano / Contralto / Tenore / Basso) e il coro Filharmonia. Chiesa di Santo Sfefano, ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili (più info)

21.00. Concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea in Luce. Teatro Ariston (info e biglietti a questo link)



IMPERIA

16.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero



16.30-18.30. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)



BORDIGHERA



10.00-12.00. ‘La Parola Scritta’: mostra sulla Bibbia in collaborazione con la Società Biblica in Italia alla Chiesa valdese di Bordighera in via Vittorio Veneto, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

20.00. ‘Messa de reqiuem’: concerto del coro dell’Opera di Monte-Carlo diretto da Stefano Visconti. Musica di Giuseppe Verdi (1813-1901), composta per l'anniversario della morte di Alessandro Manzoni. Grimaldi Forum Monaco (più info)





VENERDI’ 3 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

17.00. Omaggio a Pietro Agosti nel 150esimo dalla nascita e celebrazione del Centenario dell’Ordine degli Ingegneri di Imperia con conferenza sull’opera del grande ingegnere che cambiò i volto della sua Sanremo + esposizione di documenti e progetti inediti a cura della storica dell’arte Federica Flore (dal 3 al 12 novembre). Evento in collaborazione con l’Uni Tre Sanremo. Sala Dorata del Casinò

19.00. ‘Festival d'Autunno - I concerti di Villa Nobel’: ‘Concerto per Sanremo’ con il recital di Stefano Ligoratti da titolo ‘Sfumature di Pace’. Prima del Concerto presentazione storica e musicale a cura del Prof. Fabio Marra. Evento inaugurale dedicato alla città con ingresso gratuito (consigliata la prenotazione 0184 501017). Villa Nobel (locandina a questo link)

20.30. ‘Diver Singing’: nuovo format di intrattenimento sotto la direzione artistica di Alex Penna accompagnato da un menù gourmet promozionale a soli 20 euro. Presenta Agostino Orsino. Impekabile, pista ciclabile km 16 a Bussana, info 348 876 2060



21.00. ‘Prendetevi la Luna’: incontro con Paolo Crepet. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’: degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi + musica e intrattenimento (inaugurazione alle h 12). Centro storico di Oneglia, fino al 5 novembre (la brochure con il programma a questo link)

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



16.30-18.30. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

BEAULIEU-SUR-MER



20.00. Spettacolo ‘Venezia sotto la neve’: commedia di Gilles Dyrek (diretta da Françoise Nahon). Cripta della Chiesa in bd du Général Leclerc (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: ultimo giorno della mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10 (brochure)



20.00. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dallo Chef Yannick Alléno e Chef Sven Wassmer. Pavyllon Monte-Carlo de l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo (info)

20.00. ‘Le principe d’incertitude’: spettacolo d’opera con di Simon Stephens con Jean-Pierre Darroussin & Elodie Frégé. Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



10.00. ‘Terravini’ (2ªedizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1, fino al 5 novembre (più info)



SABATO 4 NOVEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.30-18.30. Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: commemorazioni + concerti + Santa messa. Luoghi vari (per leggere l’intero programma cliccare questo link)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 15°° della nascita esposizione: esposizione di documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre

18.45. ‘L'ultimo concerto per pianoforte e la prima sinfonia della maturità viennese’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Jan Milosz Zarzycki con Gianluca Luisi al pianoforte, Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Teatro dell'Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

19.00. ‘Festival d'Autunno - I concerti di Villa Nobel’: ‘Epigoni del Romanticismo’: serata dedicata a due grandi protagonisti del Romanticismo tedesco con Simone Cricenti (violoncello) e Bruna Di Virgilio (pianoforte). Prima del Concerto presentazione storica e musicale a cura del Prof. Fabio Marra. Al termine aperitivo con specialità locali (consigliata la prenotazione 0184 501017). Villa Nobel (locandina con i costi a questo link)

20.30. Spettacolo del cabarettista Raul Cremona al Roof Garden del Casinò, info 0184 595205

IMPERIA



9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’: degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi + musica e intrattenimento. Centro storico di Oneglia, fino al 5 novembre (la brochure con il programma a questo link)

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



15.00. ‘Una Passione d’Annata’, dibattito con relatori Alessandro Piana (Vicepresidente Regione Liguria), Giacomo La Pietra Patrizio (Sottosegretario del Ministero dell' Agricoltura), Mariangela Cattaneo (Presidente Provinciale Imperia Cia), Stefano Roggerone (Presidente Regionale Cia Agricoltori Italiani), Carlo Siffredi (Presidente del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Dop Riviera Ligure). Modera Luca Ponzi, Capo redattore TGR Liguria. Auditorium della Camera di Commercio

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

16.00-19.00. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)

21.00. Concerto ‘Effemme Live - Francesco Fry Moneti & Michele Mud’ direttamente dai Modena City Ramblers. In Apertura Animali Notturni, Fantasmi dal Futuro. Teatro dell'Attrito, Via B.Bossi, prenotazioni al 320 21 27561

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

9.00. Fiera annuale del IV Novembre presso l’area ex Mercato Fiori

BORDIGHERA



8.30-12.30. Commemorazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Luoghi vari (il programma a questo link)

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

16.30. Presentazione libro e conferenza ‘Proteggi il tuo cervello - Brain Saver, Medicalmedium’ a cura di Benedetta Spada Vincent e Marc Vincent. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

TAGGIA



18.00. Presentazione libro giallo ‘Profanazione’ dello scrittore e psicologo sanremese Fulvio Rombo (Golem Edizioni). Oltre l’autore partecipa Marco Barberis. Letture a cura del Teatro del Banchéro, con Laura Trimarchi e Vincenzo Genduso. Banchéro Caffè, Teatro del Banchéro, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. ‘Requiem’: concerto della corale San Nicola da Bari diretta dal M° Nicholas Tagliatini. Parrocchia Collegiata di San Nicola da Bari, ingresso libero (locandina)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



18.45. ‘Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse’: cena di gala con spettacolo di artisti, musicisti, ballerini e cantanti di fama. Salle Empire dell’Hotel de Paris di Monte-Carlo (più info)

NICE



10.00. ‘Terravini’ (2ªedizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1, fino al 5 novembre (più info)





DOMENICA 5 NOVEMBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (ultimo giorno della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18)



16.00-23.00. ‘Ingegn-ieri, oggi e domani – 100 anni di ingegneria per lo sviluppo del paese’, ‘Omaggio a Pietro Agosti nel 15°° della nascita esposizione: esposizione di documenti e progetti inediti. Sala Dorata del Casinò, fino al 12 novembre

19.00. ‘Festival d'Autunno - I concerti di Villa Nobel’ (ultimo appuntamento): ‘Dal Classicismo al Tango’: concerto del Duo Novecento formato da Gianluca Nicolini (flauto) e Fabrizio Giudice (chitarra). Prima del Concerto presentazione storica e musicale a cura del Prof. Fabio Marra. Al termine aperitivo con specialità locali (consigliata la prenotazione 0184 501017). Villa Nobel (locandina con i costi a questo link)

IMPERIA

8.30. ‘OliOliva Run’ e ‘FamilyRun’ (12ª edizione). A cura del Club Marathon Imperia. Partenza alle 10 dal molo lungo di Oneglia (più info)

9.00-20.00. ‘Olioliva - Festa dell’Olio nuovo’ (ultimo giorno): degustazioni, corsi di assaggio, laboratori di cucina, circuito di menù tipici nei ristoranti, mostre e animazioni + convegni sui temi della buona tavola e della salute + Salotto Letterario + installazione artistica del fotografo Settimio Benedusi + musica e intrattenimento. Centro storico di Oneglia (la brochure con il programma a questo link)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.30. Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown (visita accompagnata per adulti e bambini) con percorso alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò/decò italiano e cenni asiatici e persiani (ingresso 6 euro, 4 euro ridotto). Villa Grock, via Fanni Roncati, info e prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00-19.00. Ultimo giorno della mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



ENTROTERRA

CASTEL VITTTORIO



18.00. ‘A Cena con le Stelle – Il Tramonto e le Stelle’: cena dalle ore 20 osservazioni dalle ore 18. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Elias Grandy con Viktoria Mullova al violino. Programma: Boulanger, Chostakovitch, Moussorgsky. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)

10.00. ‘Terravini’ (ultimo giorno della 2ªedizione): prima fiera francese della gastronomia e del vino. Parc des Expositions Acropolis, esplanade Kennedy 1 (più info)





