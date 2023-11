Sanremo: a novembre al Casinò una mostra per il 150° anniversario della nascita di Pietro Agosti

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Imperia, in collaborazione con il Casinò di Sanremo e con il patrocinio del Comune, della Provincia, della FROIL, della Fondazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria per la Cultura, del Comune di Ospedaletti dell’Unitre e del CNI, organizza una mostra straordinaria sul tema: ‘Ingegn-IERI, OGGI e DOMANI’, per celebrare due importantissimi eventi nel campo dell'ingegneria.

La mostra, che si terrà al Casinò di Sanremo dal 3 al 12 novembre, ha l'obiettivo di commemorare il 150° anniversario della nascita dell'Ing. Pietro Agosti e il centenario della formazione dell'Albo degli Ingegneri. L'evento sarà un'occasione unica per mostrare l'evoluzione della professione degli ingegneri nel corso degli anni e proiettarci verso il futuro.

La mostra ad ingresso gratuito sarà aperta al pubblico dalle 16 alle 23 e si terrà nelle sale Privata e Dorata del Casinò.