Mobilitazioni di soccorsi in mattinata per un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto che, per motivi ancora da accertare, sembra aver sbandato finendo contro le macchine parcheggiate lungo corso Genova a Ventimiglia.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Intemelia e la polizia locale per stabilire la dinamica dell'incidente e veicolare il traffico rimasto bloccato a causa dell'accaduto.

Un ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.