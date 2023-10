Ventimiglia, la Lega replica al PD: “Noi da sempre coerenti e contrari ai centri di accoglienza senza regole”

“Abbiamo sempre detto che l’apertura di un centro di accoglienza, come abbiamo avuto modo di sperimentare nelle esperienze passate, fosse un’idea scellerata, e lo sosteniamo tutt’ora. La Lega non è incoerente quando sostiene di non volere un centro di accoglienza in centro città, in periferia o in qualunque altro luogo, poiché riteniamo che qualunque tipo di centro non controllato e non regolamentato porti a problemi di varia natura relativi collegati alla sicurezza e al vivere civile – dichiara Simone Bertolucci, Segretario cittadino della Lega e Consigliere di maggioranza -.

"Sosteniamo invece la soluzione prospettata dal Prefetto, quale l’apertura del Ferrotel – struttura di sollievo che sarà gestita in modalità PAD -, in quanto sarà un luogo regolamentato e attentamente presidiato dalle forze dell’ordine e soprattutto sarà un luogo chiuso con i cancelli e con orari precisi da rispettare, all’interno del quale potranno entrare categorie di immigrati ben definite dalla legge, non diventando quindi un centro scriteriato come quelli a cui abbiamo assistito nelle esperienze passate, senza alcun tipo di regole. Sarà inoltre un luogo in cui si potrà rimanere per periodi brevi e definiti, non un albergo a tempo indeterminato, con presidio fisso interno e/o esterno delle Forze dell’Ordine. La Lega ha già avuto modo di spiegare il proprio punto di vista, totalmente il linea con il Sindaco Di Muro: siamo aperti all’idea del Ferrotel, anche perché la stessa è supportata e avallata da Ministero dell’Interno, Ministero dell’Infrastrutture, Ferrovie dello Stato, Forze dell’Ordine e enti caritatevoli. Registriamo inoltre la posizione positiva delle associazioni di categoria e degli abitanti della zona della stazione, nuovamente ricevuti in Comune dal nostro sindaco, che hanno manifestato la preferenza per un centro chiuso e attentamente controllato dalle Forze dell’Ordine rispetto alla possibilità di ritrovarsi i portoni sfondati, i bivacchi all’interno dei condomini intorno alla stazione e la necessità di organizzare presidi da parte dei condòmini stessi – chiosa Bertolucci anche a nome del direttivo cittadino”.