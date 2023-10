Dote sport, Riolfo (Lega): “Ottimo lavoro di Regione, ora si aumenti la platea”

“Ottimo lavoro svolto da Regione Liguria con il bando “Dote Sport”, il contributo per le famiglie di minori tra i 5 ai 17 anni che svolgono attività sportiva residenti in Liguria. Oltre un milione di euro è stato erogato nel triennio 2021 - 2023. Ora occorre lavorare per far sì che questa misura raggiunga una platea di persone sempre più ampia. Per il 2024 la Regione ha già ipotizzato di implementare il contributo per singolo minore. Lo sport svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo fisico, mentale e sociale dei ragazzi, contribuendo a prepararli per una vita sana, attiva e soddisfacente, è dunque importante che le istituzioni aiutino il più possibile le famiglie a far praticare attività fisica ai loro figli”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega.