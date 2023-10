Ventimiglia: successo per il ‘Ventimiglia Motor Show’ del team PiegaValvole (foto)

Nel quadrilatero intorno ai giardini Tommaso Reggio si è svolto oggi il terzo ‘Ventimiglia Motor Show’ organizzato dal team PiegaValvole in collaborazione con l’assessorato alle manifestazioni della città di Ventimiglia.

"Si è trattato di un evento benefico - spiegano dal team - dove abbiamo raccolto fondi per comprare un defibrillatore pediatrico automatico da regalare alla città e che verrà installato nei giardini pubblici con, ovviamente, l’augurio che non ci sia mai bisogno di utilizzarlo. Una giornata che ha registrato il pubblico delle grandi occasioni.

Dobbiamo ringraziare gli Stuart Ventimiglia, la Croce Rossa, i cronometristi di Imperia, l'amministrazione comunale e la polizia locale per tutte le autorizzazioni, la protezione civile di Ventimiglia e quella di Camporosso, la ditta GMP di Marco Gangemi che ci ha fornito i mezzi per spostare tutto materiale, Masala Costruzioni. Dobbiamo ringraziare tutti i piloti che hanno partecipato gratuitamente per portare la gente nell’ambito del Rally Taxi, Agostino Orsino il nostro speaker e Vivo Dj per la musica.

È stata una bella giornata con tanta gente e con tanti i bambini che hanno potuto provare il Rally Taxi, un’esperienza unica per loro che sicuramente rimarrà impressa per la vita. In ultimo ci scusiamo con la popolazione per aver recato un po’ di disagio ma crediamo che per un evento benefico di un giorno all’anno sia un scomodtà più che sopportabile”.