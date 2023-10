Anche la delegazione della nostra regione al 1° congresso nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Il 26 e 27 settembre scorsi, a Roma, si è svolto il 1° Congresso Nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri., al quale hanno partecipato oltre 130 Delegati da tutta Italia che hanno confermato Segretario Generale Nazionale Massimiliano Zetti Nell’ambito del congresso il Segretario Generale Regionale della Liguria, Massimo Mela è stato eletto nell’Ufficio di Presidenza con l’incarico di Vice presidente nazionale e Santino Piazza, Segretario Regionale aggiunto nella segreteria nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri.

I lavori sono appena iniziati, ma la squadra neo eletta che gode di forte sinergia e affiatamento, è già all’opera per il rilancio del Nuovo Sindacato Carabinieri. certamente significativo e di particolare riconoscimento l’impegno della Segreteria Regionale NSC Liguria che coglie l’occasione per rinnovare a tutti gli iscritti il massimo impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori Carabinieri.