Pontedassio nel weekend è capitale della petanque con i Campionati Italiani a terne e coppie di categoria A

È caduta su Pontedassio, sul suo bocciodromo comunale e sulla locale società sportiva la scelta della Federazione Italiana Bocce per lo svolgimento e l’organizzazione del più importante appuntamento nazionale della stagione 2023 per la petanque: i Campionati Italiani a terne e coppie delle categorie A maschile e A femminile. Grande attesa, dunque, in Valle Impero per il prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 ottobre, presso l’impianto sportivo di località Rugge, tra il campo da calcio e la cupola che da qualche mese ospita gli appassionati di padel.



In arrivo, da Liguria e Piemonte, la crema della specialità. Assenti l’indiscusso n° 1 del movimento italiano, Diego Rizzi, ed Alessio Cocciolo, emigrati Oltralpe, della “battaglia” faranno parte invece gli altri due azzurri reduci dall’argento nell’Europeo a terne, che si è concluso pochi giorni fa ad Albertville, vale a dire i piemontesi Andrea Chiapello e Florian Cometto. In pole position, però, ci sono anche diversi portacolori del ponente ligure, a partire da quel Saverio Amormino (Circolo San Giacomo Imperia) che ha vinto gli ultimi due titoli a coppie. Tra le donne, tra le favorite ci sono le atlete del Gsp Ventimiglia, che vogliono continuare la serie di successi a terne. Non ci sono in lizza esponenti del sodalizio di casa, i cui tesserati hanno preso parte invece nelle scorse settimane ai campionati delle categorie B femminile, C e D maschile.

L’evento rappresenterà anche un volano dal punto di vista turistico, considerate le numerose presenze, il coinvolgimento di aziende del settore agroalimentare che promuoveranno i propri prodotti, l’arrivo di tanti familiari al seguito e la diretta streaming assicurata dalla web tv federale Topbocce.live. Le immagini rimarranno disponibili sulla piattaforma, con modalità on demand.

Il programma prevede nella giornata di sabato la prova a terne, mentre la domenica andrà in scena la gara a coppie. In entrambi i casi, il via, per uomini e donne, alle ore 8.30 (con poule iniziale), con le finali previste intorno alle 17, seguite dalla cerimonia di premiazione.

La manifestazione tricolore è organizzata dalla Asd Petanque Pontedassio sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce, il sostegno di Regione Liguria e Comune di Pontedassio, nonché il patrocinio di Coni Liguria e Provincia di Imperia.

"Pontedassio si riconferma terra di petanque per la sua storia, per i campioni che ha visto nascere, per il suo impianto sportivo tra i più qualificati d'Italia - dice il vicepresidente della Regione Liguria con delega all'agricoltura e al marketing territoriale, Alessandro Piana -, rinsaldando il legame di questa disciplina con la tradizione e con le principali attività dell'entroterra. Un evento che porta grande visibilità alla nostra Liguria e alle sue eccellenze dallo sport alla tavola, grazie agli eventi collaterali in palinsesto, promossi con lungimiranza dal sindaco Ilvo Calzia".

Per il Comune di Pontedassio, molto impegnato sul fronte dell’associazionismo e del sociale, la manifestazione rappresenta un importante riconoscimento e di un bel biglietto da visita, in un fine settimana che si preannuncia anche favorevole dal punto di vista del meteo.

L’Amministrazione Comunale è lieta ed onorata di ospitare questa manifestazione – afferma il sindaco, Ilvo Calzia - augurare un piacevole soggiorno ai campioni della petanque, ai loro familiari, agli accompagnatori e ai tifosi. Sono certo per giocatori e accompagnatori saranno due giorni piacevoli, che rimarranno nella memoria per lungo tempo. Il fatto che il nostro impianto sportivo sia stato riconosciuto tra i più qualificato d’Italia per il gioco della petanque ci riempe d’orgoglio. Un grazie alla Federazione per averci assegnato questa importante competizione, con la speranza di veder tornare a Pontedassio, una delle storiche capitali di questo sport, i grandi campioni sempre più spesso, auspicando che anche gli atleti di casa sappiano farsi valere”.

Albo d’oro recente. Questi i nomi dei vincitori delle precedenti due edizioni dei Campionati Italiani a terne e coppie di categoria A.

Terme maschili: 2022 Diego Rizzi, Antonio Lipari, Emanuele Goffredo (Gsp Ventimiglia); 2021 Erik Galanti, Romano Diglaudi, Florian Cometto (Valle Maira Dronero).

Coppie maschili: 2022 Saverio Amormino e Walter Torre (San Giacomo Imperia); 2021 Diego Rizzi e Saverio Amormino (Circolo San Giacomo Imperia)

Terne femminili: 2022 Vanessa Romeo, Jessica Gastaldi e Monica Scalise (Gsp Ventimiglia); 2021 Monica Scalise, Vanessa Romeo e Jessica Gastaldo (Gsp Ventimiglia).

Coppie femminili: 2022 Laura Cardo e Serena Sacco (Abg Genova), 2021 Monica Scalise e Jessica Gastaldo (Gsp Ventimiglia).

Gli iscritti. Ecco l’elenco degli aspiranti campioni d’Italia per il 2023, suddivisi per le quattro prove in programma a Pontedassio.

Coppie femminili (13 formazioni): Alessandra Parola e Samanta Biglione (Costigliolese), Sara Dedominici e Rosella Durbano (Costigliese), Alessia Bottero e Francesca Barra (Costigliolese), Simona Bagalà e Elvira Grillo (Gsp Ventimiglia), Serena Sacco e Laura Cardo (Abg Genova), Mariangela Arcesto e Giacomina Grosso (Bovesana), Laura Trova e Emilia Dossetto (Auxilium Saluzzo), Anna Maria Caivano e Sandra Oggero (Passatore Cuneo), Clelia Demaria e Elena Anna Caterina Martini (Passatore Cuneo), Laura Blelè e Pierangela Orengo (Abg Genova), Monica Scalise e Sara Ferrera (Abg Genova), Vanessa Romeo e Jessica Gastaldo (Dlf Ventimiglia), Valentina Petulicchio e Gabriella Cavanna (Costigliolese).

Coppie maschili (23): Livio Giuliano e Massimo Rovera (Buschese), Saverio Amormino e Andrea Chiapello (San Giacomo Imperia), Daniele Rovera e Davide Ghio (Costigliolese), Simone Giordano e Simone Giraudo (Costigliolese), Bruno Genovino e Enrico Zunino (Martina Sassello), Patrick Canavese e Davide Caporgno (Auxilium Saluzzo), Alessandro Basso e Silvio Data (San Paolo Genova), Walter Di Luca e Agostino Ravera (San Paolo Genova), Andrea Massel e Giovanni Saccu (Bovesana), Gian Luca Basso e Roberto Carassale (Biancheri Muller Bordighera), Antonio Lipari e Emanuele Goffredo (Biancheri Muller Bordighera), Domenico Lipari e Carmelo Calimera (Biancheri Muller Bordighera), Diego Marchelli e Andrea Badano (Martina Sassello), Luca Nervi e Mattia Badano (Martina Sassello), Jacopo Gardella e Donato Goffredo (San Paolo Genova), Luca Abbà e Mauro Martino (Valle Maira Dronero), Steven Laforè Bresciani e Alessandro Parola (San Giacomo Imperia), Daniel Bresciani e Davide Laforè (Vita Nova Savigliano), Mariano Occelli e Romano Diglaudi (Vita Nova Savigliano), Gianluca Berno e Fabio Molinari (San Giacomo Imperia), Silvio Oberto e Fabio Brondino (Auxilium Saluzzo), Francesco Erik Galanti e Fabio Dutto (Valle Maira Dronero), Florian Cometto e Fabrizio Bottero (Valle Maira Dronero).

Terne femminili (11): Vanessa Romeo, Jessica Gastaldo e Maria Letizia Manco (Dlf Ventimiglia); Simona Bagalà, Elvira Grillo e Donatella Greco (Gsp Ventimiglia); Laura Cardo, Sara Ferrero e Pierangela Orengo (Abg Genova); Sara Dedominici, Francesca Barra e Rosella Durbano (Costigliolese); Alessia Bottero, Valentina Petulicchio e Annalisa Filip (Costigliolese); Alessandra Parola, Gabriella Cavanna e Samanta Biglione (Costigliolese); Emilia Dossetto, Carla Fogliato e Laura Trova (Auxilium Saluzzo); Lorenzina Tallone, Giacomina Grosso e Mariangela Arcesto (Bovesana); Maurizia Tassone, Maria Einaudi e Laura Degiorgis (La Bisalta Peveragno); Monica Scalise, Serena Sacco e Laura Blelè (Abg Genova); Anna Maria Caivano, Clelia Demaria e Sandra Oggero (Passatore Cuneo).

Terne maschili (12): Simone Giraudo, Davide Ghio e Daniele Rovera (Costigliolese); Walter De Luca, Agostino Ravera e Alessandro Basso (San Paolo Genova); Alessandro Parola, Saverio Amormino e Andrea Chiapello (San Giacomo Imperia); Andrea Massel, Giovanni Saccu e Brahim Boukanouf (Bovesana); Carmelo Calimera, Roberto Carassale e Domenico Lipari (Biancheri Muller Bordighera); Diego Marchelli, Luca Nervi e Mattia Badano (Martina Sassello); Bruno Genovino, Andrea Badano e Enrcio Zunino (Martina Sassello); Luca Abbà, Florian Cometto e Erik Galanti (Valle Maira Dronero); Donato Goffredo, Jacopo Gardella e Silvio Data (San Paolo Genova); Mariano Occelli, Daniel Bresciani e Davide Laforè (Vita Nova); Davide Caporgno, Silvio Oberto e Fabio Brondino (Auxilium Saluzzo); Fabrizio Bottero, Fabio Dutto e Mosè Nassa (Valle Maira Dronero).

Questo il link per sfogliare digitalmente la brochure contenente i saluti delle autorità e tante curiosità: https://online.anyflip.com/tuie/tzzi/mobile/index.html