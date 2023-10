Bordighera: con 6.381 visite, successo di numeri per l’Ufficio IAT della città delle palme

Successo di numeri per l’Ufficio IAT di Bordighera: tra giugno e settembre le visite sono state 6.381, in aumento rispetto alle 5.891 registrate nello stesso periodo 2022. Sempre più persone si rivolgono al punto di via Vittorio Emanuele: i dati evidenziano che le richieste si concentrano soprattutto su mappe e materiale informativo per andare alla scoperta del territorio, eventi, trasporti e visite. Tantissimi gli italiani, come prevedibile, ma è decisamente significativa la rappresentanza francese; a seguire, con un numero inferiore di accessi, tedeschi ed inglesi.



In ottica più ampia, nonostante la leggera flessione dei dati nel periodo estivo che segue la tendenza di tutta la provincia, da inizio 2023 a Bordighera le presenze sono aumentate dell’1,96% rispetto all'anno precedente. “Il nostro IAT si conferma elemento fondamentale nell’ambito della strategia per lo sviluppo turistico. L’apertura in tutti i giorni d’estate domenica compresa, la professionalità e la competenza del personale, la disponibilità delle brochure e delle mappe che abbiamo realizzato lo hanno reso un punto di riferimento non solo per gli ospiti che arrivano da più lontano, ma anche per i Cittadini e per il comprensorio.” commenta il Sindaco Ingenito. “Abbiamo creduto da sempre nella necessità di un centro informativo davvero efficiente ed i riscontri confermano che gli investimenti fatti portano risultati concreti.”