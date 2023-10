Diano Marina: 'Time after time', mostra bipersonale di Alessandro Papetti e Andrea Chiesi al Palazzo del Parco

L’Assessorato per i Beni e le Attività Culturali del Comune di Diano Marina in collaborazione con la Civiero Art Gallery presenta, nella sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco di Diano Marina, gli artisti Andrea Chiesi e Alessandro Papetti con la mostra “Time after time”.

Due pittori contemporanei, tra i più originali e riconosciuti della generazione nata tra gli anni ’50 e ’60, che attraverso la loro ricerca artistica hanno deciso di raccontare la nostra contemporaneità e di mettere in secondo piano le loro abilità tecniche utilizzandole come strumento per indagare il nostro presente.

Un capannone industriale abbandonato, un binario ferroviario con sullo sfondo una metropoli, una stanza semivuota, un cantiere navale. Atmosfere monocrome, soggetti evidentemente contemporanei ma ciò nonostante fuori dal tempo. Ogni quadro come il fotogramma di una sequenza che include mondi eterogeni ma dipinti in maniera cosi personale che non è necessario chiedere chi sia l’autore. Balza agli occhi al primo sguardo.

Le stesse parole, gli stessi aggettivi si adattano perfettamente sia all’uno che all’altro, ma Chiesi e Papetti utilizzano lo strumento pittorico in maniera diametralmente opposta.

Le opere di Chiesi, realizzate con una pittura lenta e meticolosa che nasce dal disegno e si completa giorno dopo giorno e pennellata dopo pennellata, restituiscono un mondo quasi congelato. Tutto è preciso e nitido. Ogni cosa è immobile, colta in un momento che potrebbe durare all’infinito.

I dipinti di Papetti escono invece direttamente dal pennello. I soggetti si creano direttamente sulla tela con modalità vicine all’action painting più estrema e questo dinamismo continuano a trasmetterlo anche quando il quadro è finito. Rimane sempre la sensazione che se distogliessimo per un momento lo sguardo dalla tela in un attimo la ritroveremmo cambiata e che questo cambiamento non avrà mai fine.

In mostra saranno esposte tele, anche di grandi dimensioni, ed opere su carta di formato più contenuto, di varie serie pittoriche a cui gli artisti hanno lavorato negli ultimi vent’anni.

ANDREA CHIESI | ALESSANDRO PAPETTI

Time after time



7 ottobre – 4 novembre 2023

Inaugurazione sabato 7 ottobre 2023 alle ore 16.30

Sala “R. Falchi”, Palazzo del Parco

Corso Garibaldi, 60 | Diano Marina

Orario di apertura al pubblico:

tutti i giorni 16.00 – 19.00

domenica e festivi su appuntamento