Sanremo: mercoledì 11 ottobre per San Romolo torna la Compagnia Stabile con 'A man du destin!'

La Compagnia Stabile Città di Sanremo ritorna sul palco del Teatro Ariston, come da tradizione ultra-cinquantennale, mercoledì 11 ottobre, in occasione dei festeggiamenti di San Romolo, con la commedia ‘A man du destin!’, di A. Bisson con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti .

Spettacolo offerto, come tradizione, dal Comune di Sanremo alla cittadinanza, grazie alla disponibilità del Teatro da parte della famiglia Vacchino, per cui l’ingresso è libero.

Ambientata nella Sanremo degli anni 70, la storia si snoda tra due ambienti cittadini: corso Garibaldi e via Solaro: in una casa di benestanti, si svolge la vita di un aspirante musicista, sposato con una donna spinta al matrimonio dalla madre, donna invadente e prepotente, che finirà per spingere i due coniugi al divorzio, da poco introdotto in Italia. Il ‘musicista’ si risposerà 2 anni dopo, finalmente sereno, in una nuova casa in campagna, ma il destino ha in serbo per lui una sorpresa inaspettata. Le conseguenze saranno disastrose, ma liberatorie.

Interpreti della divertente commedia attori ormai ‘famosiì: Irene Mattioli, Sandro Donzella, Mario Saccoccia, Antonio Bianchi, Lorena Moraldo, Elena Odello e Sergio Giovannini.