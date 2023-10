Calcio giovanile: esordio fortunato per i pulcini dell’ASD Badalucco 2009

Esordio fortunato per Paolo Garrione, a cui da quest’anno è stato affidato il settore dei pulcini dell’ASD Badalucco 2009. I piccoli si sono imposti con determinazione sull’ARGENTINA. Le due compagini si sono affrontate, in amichevole, sabato pomeriggio sul rettangolo di Regione Pre-martin a Badalucco.

I bambini nati nel 2014 e 2015 di entrambe le squadre non si sono risparmiati. E benchè alle prime armi hanno offerto un saggio delle prime “lezioni” impartite da Mister Garrione.

Non c’è punteggio da rendere pubblico, per due motivi: si tratta di un’amichevole e comunque viene incoraggiato il gioco ma non l’attività competitiva, tipica delle squadre maggiori.

Le due compagini scese in campo con i rispettivi allenatori intorno alle 15:30 non si sono risparmiate. E hanno giocato il doppio dei tempi previsti. Erano infatti in programma due tempi di quindici minuti ciascuno ma a furor di squadra dopo una pausa è stata disputata un’altra partita intera.

“Quello che ha vinto è stato il gioco di squadra e l’entusiasmo – ha detto Paolo Garrione –. Ci siamo aggiudicati l’incontro è questa è una ciliegina sulla torta, perché l’allenamento è appena cominciato. Sono comunque veramente soddisfatto dalla capacità tecnica e di resistenza emersa nella squadra. Questo test doppio, e inusuale, mi ha permesso di far scendere in campo tutti i miei piccoli campioni”

Di punteggio non se ne parla in ossequio ai valori del settore dei pulcini. E’ stata così una festa per tutti, compreso il pubblico di papà, mamme e nonni che in una bella giornata di sole ventilata, come sempre a Badalucco, hanno fatto il tifo da bordo campo.