Fiat 500 d'epoca protagoniste nel weekend a Laigueglia e Cervo, attesi modelli rari

Sarà l'occasione per ammirare alcuni modelli rari dello storico 'cinquino' della casa automobilistica torinese. "Ci saranno la Fiat 500 Spider Vignale (Gamine) del referente Fiat 500 Club Italia per la Liguria Alberto Tornatore, una 595 Abarth SS del socio Agostino Roascio, una 500 Francis Lombardi My Car del socio Andrea Leali, due stupende Giannini dei soci Marco Pastorelli e Stefan Miceli, una 500 Giardiniera Autobianchi alla sua prima uscita dopo circa venti anni di letargo in garage appena acquistata del vice fiduciario Andrea Pititto" - raccontano Francesco Pititto e Alessandro Cucci, rispettivamente i fiduciari dei coordinamenti Riviera dei Fiori e Riviera delle Palme.

La manifestazione toccherà le provincie di Imperia e Savona, con la prima mostra statica delle vetture nel centro storico di Laigueglia nell'ambito della Fiera di San Matteo, dalle 9 alle ore 11 circa. Subito dopo le strombazzanti e coloratissime vetture si sposteranno in carovana alla volta di Cervo (IM) dove sosteranno in Piazza Castello fino alle ore 15 circa.



"Ci teniamo a ringraziare le amministrazioni comunali di Laigueglia e di Cervo, non nuove a importanti collaborazioni con il nostro club, per la cortesia, la disponibilità e l'entusiasmo. Ancora una volta hanno aderito alla proposta di fare da vetrina per questo importante evento atteso da tutti gli appassionati di auto d'epoca" - concludono i rappresentanti dei cordinamenti del Fiat 500 Club Italia.