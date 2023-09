La bellissima sanremese Giorgia Amerio ha incoronato a Palermo la nuova 'Miss EqueenItaly'

C’era anche la giovane sanremese Giorgia Amerio, vincitrice lo scorso anno, sabato scorso alla finalissima di ‘Miss EqueenItaly’, grande evento a tema equestre che si è tenuto sabato scorso a Palermo.

A scendere in campo tutte e 20 le regioni di Italia, per un totale di 20 ragazze e 3 ragazzi pronti ad aggiudicarsi i titoli di Miss e Mister EqueenItaly. Miss EqueenItaly è un’occasione d’oro per chi appartiene al mondo equestre: si tratta di un concorso dove ad essere premiati sono la passione per l’equitazione e la cultura legata ai cavalli, a prescindere dalla carriera sportiva.

Un concorso prestigioso perché patrocinato dalla Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri, che opera quotidianamente sul territorio nazionale per garantire un corretto operato per le attività agonistiche e dal Comune di Palermo, che ha accettato di buon grado di ospitare l’evento.

Giorgia Amerio, Miss EqueenItaly 2022 ha incoronato la nuova vincitrice, invitata dall’organizzazione.