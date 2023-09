Vallecrosia: a fine settembre sarà attivato il semaforo 'intelligente' sull'Aurelia

Dal 25 settembre a Vallecrosia sarà attivo un nuovo semaforo 'intelligente' sull’Aurelia, all’incrocio tra via Roma e via Cristoforo Colombo.



“L’amministrazione comunale vuole informare correttamente i cittadini - dichiarano dal Comune - l'intervento fa parte di un progetto pluriennale più ampio “Vallecrosia sicura”, che ha la finalità di aumentare la tutela degli utenti della strada ed il contenimento delle cattive abitudini sul rispetto delle norme di comportamento dei conducenti. Il programma di sicurezza stradale, prevede, oltre all’installazione dei semafori intelligenti, la realizzazione di dossi rialzati, di attraversamenti pedonali luminosi con punti luce a LED, per ridurre il consumo energetico, la realizzazione di nuovi marciapiedi e la riorganizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Il progetto, inoltre, è stato inserito nel piano PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche), per una Vallecrosia sempre più inclusiva”.



“Verrà installato il sistema di controllo Enves EVO MVD 1605, l’amministrazione comunale ed il Corpo di Polizia Municipale ricordano che le sanzioni scatteranno solo quando i veicoli supereranno a semaforo rosso la linea bianca con entrambi gli assi - concludono - si deve sottolineare che il numero di contravvenzioni è diminuito del 50% dall’introduzione del primo sistema di rilevazione automatica, dato che denota un maggior rispetto delle regole da parte dei cittadini e maggior tutela dei pedoni. Si è registrata, inoltre, l’assenza di incidenti gravi tra veicoli. Un ulteriore passo in avanti per una Vallecrosia sempre più sicura, inclusiva e sostenibile”.