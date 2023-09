Imperia: la Guardia di Finanza celebra San Matteo nella chiesa di Nostra Signora di Loreto a Oneglia

In occasione di San Matteo, Santo Patrono della Guardia di Finanza, è stata officiata la Messa da parte di don Alessandro Ferrua nella chiesa di Nostra Signora di Loreto a Imperia Oneglia.

Alla funzione religiosa hanno partecipato le autorità civili e militari della provincia, accolte dal comandante provinciale Col. Omar Salvini insieme ai comandanti dei dipendenti reparti e a una folta rappresentanza di militari in servizio e in congedo e delle locali sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il comandante provinciale ha ricordato che “la Guardia di Finanza è capace di interpretare i segnali del cambiamento, di rinnovarsi e di evolversi verso il domani, senza dimenticare le origini, le tradizioni e i valori che ne hanno sempre ispirato l’operare”.

In questo contesto ha ringraziato tutte le Fiamme Gialle della provincia di Imperia per il costante impegno profuso con sacrificio, dedizione e professionalità, tanto da consentire di riconoscere nel finanziere la figura di chi è impegnato quotidianamente a tutela della sicurezza economico-finanziaria del Paese in cui vivono e operano a tutela dei cittadini e dell’economia legale.

Tale risultato è sicuramente frutto anche della collaborazione e vicinanza di tutti gli “attori” impegnati sul territorio a beneficio della collettività e per tale motivo il comandante provinciale ha ringraziato il prefetto, il presidente del tribunale e il procuratore capo, tutti i vertici provinciali delle altre forze di polizia, senza dimenticare tutte le amministrazioni pubbliche, in primis, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Enti locali.