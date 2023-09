Vallebona: “Mi devi passare sopra!” e blocca un bus, uomo alterato fermato dai carabinieri

Scena da film subito sedata da un carabiniere che era bordo, ieri pomeriggio tra Bordighera e Vallebona. I fatti vedono protagonista un uomo che, forse sotto l’effetto dell’alcol, si è posto davanti a un bus che stava facendo la tratta.

Al volante un’autista donna che, all’andata non si era fermata correttamente perché l’uomo era in una zona dove è stata da tempo dismessa la fermata del bus. Al ritorno la donna si è trovata di fronte l’uomo che, in mezzo alla strada le ha urlato “Mi devi passare sopra!”.

Ma non ha fatto i conti con il carabiniere che era bordo: questo ha chiamato i colleghi che, intervenuti in pochi minuti, lo hanno portato via. Ora l’uomo verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio.