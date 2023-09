Di Muro a Pontida: il PD “Si dimetta da Anci: le sue parole non sono compatibili con il ruolo di responsabile regionale per l’immigrazione"

“Le parole Di Muro dal palco di Pontida non sono compatibili con il ruolo che il sindaco di Ventimiglia ha all’interno di Anci Liguria. Per questo chiediamo a Bucci, presidente di Anci Liguria, di stracciare la delega a Di Muro".

Intervengono così Davide Natale segretario PD Liguria, Luca Garibaldi capogruppo PD in Regione Liguria e Enrico Ioculano consigliere regionale PD ed ex sindaco di Ventimiglia, dopo le parole di Di Muro a Pontida, che proseguono: "Essere responsabile regionale per l’immigrazione vuol dire trovare soluzioni e presentare proposte. Parlare di ‘invasione imminente’ e di ‘rimpatri di massa’ non aiuta ad affrontare concretamente il tema dell’immigrazione, ma semmai significa prendere in giro i territori. Di Muro si dimetta dal suo ruolo in Anci, perché non è in grado di rappresentare i Comuni e dare loro le risposte di cui invece avrebbero bisogno. Ai comuni e ai territori servono amministratori che sappiano tracciare la linea, non che parlino attraverso slogan che sono utili solo alla propaganda di partito e a strappare qualche tiepido applauso nel prato di Pontida. Proporre soluzioni come i rimpatri di massa, sbandierati da Salvini quando era Ministro dell'interno e rivelatasi del tutto inutili, significa non aver capito fino in fondo cosa sta succedendo nel mondo e cosa è davvero utile per affrontare l’immigrazione".

"D’altronde - terminano - Di Muro è il sindaco che pensa di governare l’arrivo dei migranti a Ventimiglia attraverso qualche metro di recinzione e vigilantes privati”.