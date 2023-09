Mobilitazione di soccorsi, dalle 13.30 di questo pomeriggio in frazione Latte a Ventimiglia. Un uomo di 75 anni, che stava soggiornando in un campeggio, è dato per disperso dopo che familiari e amici lo hanno cercato senza successo.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri oltre ad alcuni volontari, che lo stanno cercando anche al di fuori della frazione frontaliera.