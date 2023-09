Ranzo: avvio ‘augurale’ questa mattina del nuovo anno scolastico per la scuola primaria

Si è svolto questa mattina a Ranzo l’avvio ‘augurale’ del nuovo anno scolastico per la scuola primaria, afferente all’Istituito Comprensivo ‘Pieve di Teco- Pontedassio’ in cui alunni, insegnanti e personale hanno accolto il Dirigente Scolastico, Serena Carelli, e il Sindaco Piero Raimondi.

“Un nuovo anno porta con sé attese, speranze, preoccupazioni - dicono insieme la Preside e il primo cittadino -. Siamo contenti della collaborazione avviata in questi anni tra le nostre amministrazioni, quella scolastica e quella civica, per il bene dei nostri ragazzi”.

“L’offerta del tempo pieno su tutte le class i- affermano ancora - è un punto di forza per un piccola scuola dell’entroterra, in cui scuola è sinonimo di vita e di futuro”.

“Quest’estate - sottolinea il Sindaco Raimondi - abbiamo svolto alcuni lavori, quali il rivestimento con cappotto termico ed interventi di impiantistica per dare efficientamento energetico all’edificio scolastico: ciò comporta da un lato una maggiore attenzione all’impatto ambientale, dall’altro un contenimento dei costi; non è facile per un piccolo comune come il nostro, ma è il miglior investimento che potessimo fare per il nostro domani”.

“Anche in realtà come queste - prosegue la Dirigente Carelli - proviamo a fare passi avanti per una scuola innovativa, al passo coi tempi, e, nel piccolo di questa esperienza, siamo contenti di quel che stiamo compiendo”

“La gioia sul volto dei nostri bambini - concludono Carelli e Raimondi - e sapere che insieme costruiamo un pezzo delle nostre vite è la soddisfazione e la ricompensa più bella che possiamo avere, e questa mattina ne abbiamo avuto un assaggio”.