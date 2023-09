Imperia: concerto di chiusura dell'attività estiva della L'OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza

L'OpenOrchestra chiude la propria attività estiva con l'esibizione a Imperia presso la basilica di San Maurizio che si terrà sabato 16 settembre alle ore 21.

"Il gruppo, che riunisce strumentisti della Riviera di Ponente - si spiega nella nota -, è diretto da Marco Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale 'Bruno' di Albenga, e vincitore, ad inizio estate, del 1° Premio assoluto al 'World Grand Prix International Music Contest' (Inghilterra).

Il concerto è parte della programmazione artistica dell''Expo Alpi del Mare' (15-17 settembre) in cui ricade anche la festa parrocchiale di San Maurizio, manifestazione del locale Comitato con il patrocinio del Comune di Imperia e della Regione Liguria. Ci sarà spazio, come di regola, anche per singoli giovani musicisti. Per l'occasione si esibiranno come soliste Tracy Cominato (oboe) e la flautista Viola Motosso diretta da Alessandro Paterno in un brano orchestrale di Antonio Vivaldi. Nell'organico del gruppo anche Mattia Serriello, recentemente esibitosi come tromba solista al 'Concertgebouw' di Amsterdam. Attualmente i violini sono affidati al prof. Salvatore Burgio ed al violinista Volodymyr Baran (direttore Concorsi Internazionali di Malta, già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina); i flauti ad Antonella Bini, flautista di spicco del panorama italiano.

L’'OpenOrchestra' ha ottenuto il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri e sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT).