Alla Polisportiva Salesiani di Vallecrosia riprendono i corsi di kickboxing

Da martedì 12 settembre al Don Bosco di Vallecrosia con le nuove strutture attrezzate per gli sport da combattimento e di preparazione atletica ripartono i corsi di kickboxing per bambini adolescenti ed adulti dalle 17.30 alle 19 ogni martedì e giovedì.

I corsi guidati da tecnico C.N. IV grado di kickboxing nonché arbitro internazionale WBC Glauco Pocobelli sono indirizzati a tutti coloro che cercano di rimettersi in forma dopo un'estate calda, afosa e a dir poco lunga.

Novità di settore per i praticanti è l'appuntamento federkombat a Milano il prossimo 29 ottobre dove sarà di scena l'Italia contro la Francia a punteggio continuato con squadre composte da 12 atleti per nazione. Una formula di gara unica nel suo genere che ha trovato consensi da entrambe le federazioni ufficiali del settore.

“Ringrazio il presidente William Campi per la costante presenza nonché il parroco don Karim per l'accoglienza - commenta Glauco Pocobelli - ragazzi che entrano in ambienti come quello salesiano sanno di trovarsi davanti persone che amano lavorare con loro donando la propria esperienza e preparazione per la creazione di futuri uomini. Come diceva Don Bosco 'buoni cristiani ed onesti cittadini'”.